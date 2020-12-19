شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يشن هجوما على «أندية البريميرليج» بسبب تعديل تغييرات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن دهشته مجددا، بعد أن صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، ضد إجراء 5 تبديلات في المباراة، رغم تكدس الجدول.

ويعارض المدرب الألماني، رفض الدوري الإنجليزي الاستفادة من القاعدة المعدلة بزيادة التغييرات من 3 إلى 5، والمطبقة على نطاق واسع حول العالم.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا قبل زيارة كريستال بالاس اليوم السبت: لا أريد أن أتصدر العناوين. يعرف الجميع رأيي.

وأضاف: يجب أن تسألوا الناس. صوتت 10 أندية ضد ذلك وتعرفون هذه الأندية. صوتوا ضد التغيير ليس بسبب المنافسة أو لوجود امتيازات، بل ضد سلامة اللاعبين.

ويتصدر حامل اللقب ليفربول، الدوري برصيد 28 نقطة، رغم أنه حقق فوزا واحدا خارج أرضه هذا الموسم، وتتضمن مسيرته خارج أنفيلد التعادل 1-1 مع فولهام المتعثر الأسبوع الماضي.