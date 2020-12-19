عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيفا يعلن اسم رئيس اتحاد الكرة المصري الجديد

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري خلفا لعمرو الجنايني.



وأصدر فيفا عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله تولي أحمد مجاهد مسؤولية إدارة اللجنة الثلاثية مع عضويتي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

وشغل محمد الشواربي منصب عضو لجنة المسابقات في الأفريقي في وقت سابق، أما أحمد حسام الدين عوض هو رئيس لجنة الشباب في النادي الأهلي.

وسيتولى الثلاثي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة "فورا وحتى 31 من شهر يناير من العام المقبل"، وفقا لما كشفه الاتحاد الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بـ3 أعضاء جدد لاستكمال مهام اللجنة لحين إجراء الانتخابات، ثم تقرر إعفاء أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عمرو الجنايني.