طبية شمال إفريقيا: منتخب مصر لن يستطيع العودة لبلاده إلا بعد 14 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شفيق جراية، نائب رئيس اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، أن اللجنة الطبية تقوم بإجراء مسحة طبية قبل أي مبارة بـ 48 ساعة وتقوم بتسليم النتائج للمنتخبات بأقل تقدير قبل بداية اللقاء بساعتين.

وقال جراية في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" بعد نتيجة المسحات الطبيبة أصبح قوام منتخب مصر غير مؤهل لخوض مباراة تونس".

وأضاف:" تم إبلاغ منتخب مصر بوجود 16 حالة ايجابية بفيروس كورونا في صفوفه في الساعة السابعة صباحا يوم مواجهة تونس".

وتابع:" طبيب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قال لمراقبة المباراة أن منتخب مصر به حالتي كورونا والعدد المتبقي غير قانوني".

وأشار إلى أنه كان هناك لاعب ضمن صفوف منتخب مصر مصاب بكورونا واختلطت بكل من في الملعب.

وأتم نائب رئيس اللجنة الطبية بكاف:" منتخب مصر لن يستطيع العودة لبلاده إلا بعد الخضوع للحجر الصحي في تونس لمدة 14 يومًا".

وفي وقت سابق، قال وليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري للشباب، إنه تم إلغاء مباراة المنتخب أمام تونس من جانب اللجنة الطبية في اتحاد شمال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي أمس الجمعة لحساب الجولة الثانية من مباريات البطولة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 في موريتانيا.

ورفضت اللجنة المشرفة على بطولة إفريقيا إقامة مواجهة منتخب مصر للشباب أمام نظيره التونسي، ليخسر الفراعنة المباراة الثانية.

واحتسب منتخب الشباب خاسرًا أمام ليبيا في المباراة الأولى لعدم قدرته على جمع 15 لاعبًا معافى من فيروس كورونا، قبل أن يتكرر الأمر ذاته أمام تونس، وتتبقى مواجهتين أمام المغرب والجزائر.