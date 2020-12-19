أحمد بلال يختار مصطفى محمد في التشكيل الأفضل لعام ٢٠٢٠

كشف أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن التشكيل الأمثل لعام ٢٠٢٠ بعدما اختار محمد الشناوي حارس الأهلي أفضل لاعب وفايلر أفضل مدرب. وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصطفى محمد ضمن تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصطفى محمد ضمنتشكيل الأفضل في عام ٢٠٢٠". وأوضح:"التشكيل الأمثل هو محمد الشناوي، علي معلول، الونش، أيمن أشرف، محمد هاني، فرجاني ساسي، عمرو السولية، بن شرقي، زيزو، أفشة". وأتم:"في مركز رأس الحربة فإن محمد شريف ومصطفى محمد هم الأفضل".

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