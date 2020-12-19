أحمد بلال: الأهلي لا يحتاج رأس حربة جديد بعد تألق محمد شريف

أشاد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، بمستوى محمد شريف وعدد مميزاته مشيراً الى انه ينقصه أمر وحيد وهو استغلال الكرات العرضية بالشكل الأمثل.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "الأهلي بعد تألق محمد
وأوضح:"لو محمد شريف استمر بنفس المستوى وطور من نفسه أكثر فإن الأحمر لا يحتاج رأس حربة جديد".
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