رئيس بعثة منتخب الشباب: اتحاد شمال افريقيا يتعنت ضد مصر

أكد جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن موقف منتخبنا سليم بشأن سلبية عينة كوكا.
وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مسحة كوكا
وأوضح: "طلبت من الحكام أوراقنا التي تثبت سلبية كوكا ولكن هم رفضوا نهائيا منحنا الأوراق التي تثبت صحة موقفنا".
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