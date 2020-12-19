جمال محمد علي: الحكم ألغى مواجهة تونس رغم ابلاغ المراقب لنا باقامتها

كشف جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إلغاء مباراة مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا. وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع أفريقيا. وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيعياسين على قناة النهار: "الحكم ألغى مواجهة تونس رغم ابلاغ المراقب لنا باقامة المباراة". وأوضح:"المراقب راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين و بلغنا بإقامة الي المباراة ولكن تفاجئنا بقرار الحكم".

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