رئيس بعثة منتخب الشباب: قدمنا 13 سبباً لإعادة مباراتنا امام تونس

علق جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، على موقف مباراة مصر وتونس وحقيقة الاحتجاج لدى كاف لاعتباره المنتخب المصري

منسحباً من اللقاء.

وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر

ربيع ياسين على قناة النهار: "قمت بتقديم احتجاج لدى كاف وشرحت كافة التفاصيل وقمنا برصد كافة المظالم التي تعرضنا لها في ١٣ نقطة".

وأتم:"قدمنا 13 سبب لإعادة مباراة منتخبنا امام تونس"