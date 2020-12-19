علق جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، على موقف مباراة مصر وتونس وحقيقة الاحتجاج لدى كاف لاعتباره المنتخب المصريمنسحباً من اللقاء.
وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر
وأتم:"قدمنا 13 سبب لإعادة مباراة منتخبنا امام تونس"
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة منتخب الشباب: قدمنا 13 سبباً لإعادة مباراتنا امام تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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