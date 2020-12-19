الكشف عن شعار ملف قطر لاستضافة كأس آسيا 2027 

تمّ اليوم الجمعة الكشف عن شعار ملف دولة قطر لاستضافة كأس آسيا 2027.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح استاد الريان رابع الملاعب الجاهزة لاحتضان مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويشهد الملعب المونديالي اليوم نهائي كأس أمير دولة قطر الذي يجمع السد بالعربي.

وتم تقديم الشعار من قبل حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد القطري: "فخورون بتدشين شعار ملف كأس آسيا 2027 وبدء الحملة الترويجية من استاد الريان المونديالي".

يذكر أنّ تدشين شعار ملف كأس آسيا 2027 تمّ بحضور سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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