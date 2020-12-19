الامارات | منتخب الشواطئ يُنهي معسكره الخارجي في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشواطئ يُنهي معسكره الخارجي في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المنتخب الوطني للكرة الشاطئية معسكره الخارجي، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، ضمن استعداداته للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب المغربي، فاز في الأولى 3-2، وسجل له: علي محمد، وأحمد ملاحي، وهشام المنتصر، فيما خسر مباراته الودية الثانية 2-5، وسجل هدفي المنتخب هشام المنتصر.

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