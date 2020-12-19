الامارات | 83 جواداً في السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين

شكرا لقرائتكم خبر عن 83 جواداً في السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية «سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم منصور بن زايد آل نهيان 2020»، في الساعة الثانية من ظهر اليوم على مضمار الشارقة لونجين في النادي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مركز دبي العقاري (أ.ر.م) القابضة. وقالت اللجنة المنظمة، في بيان أمس: «يقام السباق بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 83 جواداً، مع وجود خمسة جياد على الاحتياط، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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