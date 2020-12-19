الامارات | مدرب حتا: لن نهبط إذا حافظنا على أداء مباراة الظفرة نفسه لـ 20 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حتا: لن نهبط إذا حافظنا على أداء مباراة الظفرة نفسه لـ 20 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق حتا، الصربي فلاديمير فيرميزيتش، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الظفرة في الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي، رغم الخسارة بهدف دون مقابل، مشيراً إلى أن خوض الفريق المباراة بهذا الأداء والروح، في ظل وجود غيابات، والوصول إلى المرمى في أكثر من مناسبة، يؤكد أن الفريق قادر على البقاء في الدوري لو حافظ على هذا الأداء لمدة 20 يوماً.

وكان الظفرة قد نجح في تحقيق فوز صعب على فريق حتا بهدف دون مقابل، ليحصد نقاطاً ثمينة، رغم أنه لم يكن الأفضل في المباراة التي كان فيها حتا الأشرس هجومياً، حيث أشارت الإحصاءات إلى تفوق حتا في الجانب الهجومي، وحصل على تسع ركلات ركنية مقابل ثلاث لصاحب الأرض، كما سدد 19 كرة على مرمى الظفرة، مقابل تسع تسديدات فقط لفريق الظفرة.

وقال فلاديمير خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «قدمنا مباراة جيدة، وارتكبنا أخطاء بسيطة، ونجح الظفرة في استغلال خطأ وحيد، وهذه هي كرة القدم، لعبة أخطاء، وتعاقبك إذا لم تستغل الفرص التي سنحت لك، وهو ما حدث، ولكن فريق حتا قدم مباراة كبيرة، وأشكر اللاعبين، وإذا نجحنا في تقديم الأداء نفسه في الجولات الثلاث المقبلة قبل نهاية الدور الأول فلن يهبط الفريق».

في المقابل، أكد مدرب الظفرة، الصربي ألكسندر فيليسوفيتش، أنه توقع صعوبة المباراة قبل بدايتها، وحذر اللاعبين من ذلك، ولكنه أشار أن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث في كل مباراة، مشيراً إلى سعادته بالوصول إلى النقطة 15 في جدول الترتيب، للتقدم خطوة في البطولة، والتفكير في المباراة المقبلة.

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