الامارات | «ذا جريت كولكشن» بطل «خور دبي للميل» في ختام سباقات ميدان 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا جريت كولكشن» بطل «خور دبي للميل» في ختام سباقات ميدان 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «ذا جريت كولكشن» لـ«زاور سكريكوف»، وإشراف المدرب دووغ واطسون، بلقب بطولة «خور دبي للميل»، التي جرت في الشوط الخامس والرئيس بالسباق الأخير لموسم مضمار ميدان العالمي لعام 2020، وأقيم أول من أمس، بأشواطه السبعة برعاية «لونجين»، بإجمالي جوائز بلغ 695 ألف درهم، نافس في ألقابها 84 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

كما شهد السباق، في شوطه الافتتاحي والوحيد الذي خصص للخيول العربية، تحقيق المهر «آر بي فرنش دود» المملوك لـ«بارلي رايسينغ»، بإشراف المدرب الوطني هلال العلوي، لقب بطولة «مجاني ستيكس» التي جرت لمسافة 1900 متر، وخصصت لخيول «جروب 2» بإجمالي جوائز بلغ 97 ألفاً و500 درهم.

جرت الأشواط السبعة على المسارات الرملية، واستهلت ببطولة «مجاني ستيكس»، التي نجح خلالها المهر «آر بي فرنش دود» في تسجيل انتصار مستحق، بعدما قاده الفارس باتريك كوسغراف إلى قطع مسافة الشوط بزمن بلغ دقيقتين و8 ثوانٍ و79 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين عن الفرس «أمواج» المملوكة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب أريك ليمارتنيل، والتي قادها الفارس فابريس فيرون للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «عون» المملوك لياس للسباقات، بإشراف المدرب جان كلود بيكوت، وقيادة الفارس أنتونيو فريزو. وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس «خور دبي للميل»، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «ليستد» بإجمالي جوائز بلغ 132 ألفاً و500 درهم، وعرف من خلاله الفارس باتريك كوسغراف، كيفية قيادة الجواد «ذا جريت كولكشن» إلى القبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة 36 ثانية و57 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين وربع الطول عن حامل لقب نسخة العام الماضي الجواد «سيكريت إمبشن» لمالكه ناصر عسكر، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، الذي قاده الفارس تاغ أوشيه للحلول بالمركز الثاني، فيما جاء ثالثاً الجواد «كابيزانو» لمالكه سلطان علي، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس رويستن فرنش.

وفي بقية النتائج، ظفرت المهرة «مناسك» لإسطبلات الرشيد بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس دين أونيل، بلقب الشوط الثاني الذي خصص للمهرات المبتدئات لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، قبل أن يذهب لقب الشوط الثالث الذي خصص للمهور المبتدئة لمسافة 1600 متر، وبجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم، للمهر «غراند دبي» المملوك للمدرب علي راشد الرايحي، وتولى قيادته ساندرو بايفا، وليعود اسم المدرب دووغ واطسون للتألق، مجدداً، عقب نجاح الجواد «مقدام» المملوك لمصعب المكي، وقيادة الفارس سام هتشكوت، في الفوز بلقب الشوط الرابع الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2200 متر، وبلغت جوائزه 87 ألفاً و500 درهم.

وحقق الجواد «سند ليبيا» لمالكه «إتش وبي»، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، انتصاره الأول في الموسم الجديد، بفوزه بلقب الشوط السادس الذي خصص ضمن فئة السباقات «المشروطة» بحسب النتائج، وأقيم لمسافة 1900 متر بإجمالي جوائز بلغ 120 ألف درهم، وليسدل الستار بفوز الجواد «مدخل» لمالكه ومدربه فوزي ناس، بقيادة الفارس أدري دي فريز، بلقب الشوط السابع والختامي الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ»، بإجمالي جوائز بلغ 92 ألفاً و500 درهم، وجرى لمسافة 1400 متر.

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من نخبة الجياد المحلية والدولية، نافست في ألقاب السباق الأخير لموسم مضمار ميدان العالمي لعام 2020.

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