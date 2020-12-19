الامارات | بنزيمة يأمل إبقاء مدريد على «المسار الصحيح»

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يأمل إبقاء مدريد على «المسار الصحيح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الهداف الفرنسي كريم بنزيمة أن يكون محقاً حين قال إن ريال مدريد عاد إلى «المسار الصحيح» في حملة دفاعه عن اللقب، وذلك من خلال الفوز على إيبار غداً ضمن المرحلة 14 من الدوري الإسباني.

وبات ريال متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن جاره أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، بعد فوزه الثلاثاء الماضي في مباراة مقدمة من المرحلة 19 على أتلتيك بلباو 3-1، مستفيداً من خسارة النادي الباسكي أمام غريمه برشلونة 1-2 في مباراة من المرحلة ذاتها.

ويقول بنزيمة: «نحن على المسار الصحيح. نعمل معاً، نسجل الأهداف ولا تهتز شباكنا. يجب أن نواصل على هذا المنوال. جميعها مباريات نهائية بثلاث نقاط».

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