الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

ذكرت صحيفة «سويدش إكسبريسن» السويدية أن مواطنها المدرب لارس لاغربك رفض عرضاً من اتحاد الكرة الإماراتي، لتولي تدريب المنتخب الوطني، مشيرة إلى أنه رغم رحيله عن تدريب منتخب النرويج، فإنه يفضل التفكير في المقترحات الأخرى التي تلقاها من منتخبات أخرى.

هنري

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب النيجيري هنري، الذي يلعب حالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، أصبح قريباً من الانضمام إلى نادي الجزيرة، وشدد مصدر على أن «الانتقال مسألة وقت».

وكيل

أكد وكيل أعمال لاعبين أن لاعباً دولياً من أصول عربية، يلعب في الدوري الفرنسي، قبل دعوة للانضمام إلى أحد أندية أبوظبي، التي تنافس بقوة في لقب الدوري، وأنه أبدى ارتياحاً لكون معظم لاعبي المنتخب الوطني ضمن صفوف الفريق.

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