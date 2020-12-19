شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الشباب: مسحة كوكا سلبية واتحاد شمال أفريقيا يتعنت ضد مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن موقف منتخبنا سليم بشأن سلبية عينة كوكا.
وقال جمال محمد على في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «مسحة كوكا سلبية واتحاد شمال افريقيا يتعنت ضد مصر».
وأوضح: «طلبت من الحكام أوراقنا التي تثبت سلبية كوكا ولكن هم رفضوا نهائيا منحنا الأوراق التي تثبت صحة موقفنا».
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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