شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إلغاء مباراة مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا.

وقال جمال محمد على في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة».

وأوضح: «المراقب راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وبلغنا بإقامة المباراة، ولكن تفاجئنا بقرار الحكم».