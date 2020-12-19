شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الأهلي على غزل المحلة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأهلي، اليوم الجمعة، فوزًا مهمًا على فريق غزل المحلة بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ، وهو الفوز الذي رفع به النادي الأهلي من رصيده إلى 6 نقاط من مبارتين فوز.

بهذه النتيجة يتصدر الدوري ثلاث فرق جمعت 6 نقاط وهى الأهلي وسيراميكا كليوبترا ونادي أسوان على الترتيب، ويفصل بينهما فارق الأهداف فقط

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم