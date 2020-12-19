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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الأهلي على غزل المحلة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأهلي، اليوم الجمعة، فوزًا مهمًا على فريق غزل المحلة بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ، وهو الفوز الذي رفع به النادي الأهلي من رصيده إلى 6 نقاط من مبارتين فوز.
بهذه النتيجة يتصدر الدوري ثلاث فرق جمعت 6 نقاط وهى الأهلي وسيراميكا كليوبترا ونادي أسوان على الترتيب، ويفصل بينهما فارق الأهداف فقط
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم
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الوضع في مصر
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اصابات
124,280
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تعافي
106,157
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وفيات
7,041
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