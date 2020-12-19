شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الشباب: قدمنا 13 سببًا لإعادة المباراة أمام تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، على موقف مباراة مصر وتونس وحقيقة الاحتجاج لدى كاف لاعتبار مصر منسحبا.

وقال جمال محمد على في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «قمت بتقديم احتجاج لدى كاف وشرحت كافة التفاصيل وقمنا برصد كافة المظالم التي تعرضنا لها في ١٣ نقطة».

وأتم: «قدمنا 13 سببًا لإعادة مباراة منتخبنا أمام تونس»