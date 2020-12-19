شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور جمال محمد على، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليًا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، احتجاجًا للجنة المنظمة للبطولة، لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض إقامتها اليوم، وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

في الوقت نفسه أرسل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي مطالبا بإعادة المباراة للأسباب نفسها. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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