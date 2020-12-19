خالد بن سلطان بن زايد يتوج أبطال «بيرق المحليات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين في شوط «بيرق المحليات» ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، وغنام المزروعي رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وحمد المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وفارس مكتوم المزروعي نائب مدير دائرة الخدمات في أدنوك، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل إضافة إلى ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة.

وأسفرت النتائج في شوط البيرق 30 للمحليات عن فوز منقية «عزبة الإمارات» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول للمرة العاشرة على التوالي، فيما جاءت في المركز الثاني إبل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث إبل علي سالم بن ونيس الكعبي.

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