شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «ناشئي اليد» يعسكر في دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انتظم منتخب الإمارات الوطني للناشئين لكرة اليد في معسكره الإعدادي بنادي دبا الحصن، ويستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في إطار الاستعدادات لبطولة آسيا لكرة اليد المقررة في كازاخستان في مارس/آذار 2021.

وكان في استقبال البعثة بفندق نادي دبا الحصن الذي تم تدشينه مؤخراً، إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

ويشتمل المعسكر على تدريبات صباحية ومسائية في صالة النادي بإشراف المدير الفني للمنتخب قاسم محمد عاشور، وإبراهيم الأميري، مساعد المدرب، وجمال القرصي إداري المنتخب.

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