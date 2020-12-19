شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ثانية لشباب مصر بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا، إلغاء مباراة منتخب شباب مصر مع تونس، في الجولة الثانية من البطولة، واحتساب النتيجة لصالح تونس.

ولم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل «كوكا» واستبعاده من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعباً من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعباً فقط لخوض المباراة، في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعباً جاهزاً لخوض المباراة، وهي نفس ظروف مباراة ليبيا الأولى التي تم تخسير منتخب مصر أيضاً.

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