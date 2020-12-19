شكرا لقرائتكم خبر عن «شامخة» تحلق بناموس اللقايا في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت منافسات الأسبوع الثالث عشر لموسم سباقات الهجن 2020-2021، وشهد ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي منافسات سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «شامخة» لعتيق مطر حسن القبيسي بناموس الشوط الأول للقايا المحليات، وفي الشوط الثاني والخاص بالمهجنات، كان الموعد مع «النهضة» لمبارك جمعة مغير الخييلي، وفي الشوط الثالث والخاص بالجعدان المحليات انتصر «عجيب» لعتيق مطر حسن القبيسي، وأهدى «مرموق» مالكه محمد سعيد محمد العامري ناموس الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس فاز «قمرية» لمحمد سعيد محمد العامري.

وأسفرت نتائج الأشواط من السادس حتى الخامس عشر عن فوز «ظن» لخليفة عبدالله ساعد الحميري، و«معتاد» لسالم راشد بالحيالة الكتبي، و«ولوال» لمبارك سعيد محمد الخييلي، و«الزود» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي، و«مرارة» لراشد حمد مطر بن عميرة الشامسي، و«حضيرة» لسالم سعيد محمد الخييلي، و«الذيب» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي، و«مرضي» لمحمد حمود الصغير الجنيبي، و«نجلا» لحميد مبارك مسلم المنصوري، و«أريام» لمحمد الحزمي قناص العامري.

وجاءت نتائج الأشواط من الـ16 حتى الـ27 على الشكل التالي: في الشوط 16 «المايدية» لسعيد محمد مبارك الخييلي، الشوط 17 «الجزيرة» لمحمد سويد قشمان الخييلي، الشوط 18 «ظبيان» لسالم حمد كردوس العامري، الشوط 19 «مبلش» لسالم هلال مبارك العفاري، الشوط 20 «شواهين» لحمد عبيد محمد الراشدي، الشوط 21 «وصال» لمبارك سعد ضحية العامري، الشوط 22 «حشيم» لعبدالله سعيد بطي الدرعي، الشوط 23 «مذخور» لمحمد سهيل وديمة العامري، الشوط 25 «قطنة» لراشد محمد سعيد مروشد، الشوط 26 «الوثبة» لخالد سعيد بروك الحميري، الشوط 27 «مجد» لسعود عبدالله جروان الشامسي.