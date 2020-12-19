شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب إعادة مباراة منتخب الشباب وتونس.. رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، احتجاجًا مماثلاً باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبًا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.

من جهته طمئن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.