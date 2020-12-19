شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 18/12/2020 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسام حسن مهاجم سموحة فى احراز الهدف الأول لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 30 ، وبعدها بأربع دقائق يتعادل رزاق سيسيه لزعيم الثغر ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الاسكندرية ، فى الجولة الثانية ببطولة الدورى المصري.
وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كلًا من محمد صبحى فى حراسة المرمى.
محمود رزق، داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم فى خط الدفاع.
مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح فى خط الوسط.
رزاق سيسيه، عمار حمدى، خالد قمر فى خط الهجوم.
بينما ضمت مقاعد البدلاء كلًا من عماد السيد، محمد عطوة، حسام عاشور، صبرى رحيل، روماريو، خالد الغندور، كريم الديب، احمد راشد، عبد السميع.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: الهانى سليمان.
الدفاع: أطهر الطاهر _ محمد عبد المنعم _ رجب نبيل _ أحمد جمال.
الوسط: محمود حليمو _ على غزال _ عبد الكبير وادى _ محمد كناريا _ رفيق كابو.
الهجوم: حسام حسن.
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