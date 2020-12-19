شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير وصول "جازيل" التشادى منافس الزمالك إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك، إن فريق جازيل بطل تشاد الذى يستعد لمواجهة الفريق الأبيض، فى المباراة المُحدد لها الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، سيصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الإثنين عبر الخطوط الإثيوبية بدلاً من الموعد المُحدد سلفًا لوصولهم مساء بعد غد الأحد.

من المقرر، أن يصل منافس الزمالك فى تمام الواحدة من صباح الإثنين، استعدادا لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان مساء الأربعاء المقبل، حيث سيقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفارى أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبى حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.

وتأتى مباراة الزمالك وجازيل التشادى بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو الزمالك، إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، إن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بإنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وإن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم فى مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.