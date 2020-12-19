شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابته بـ"كورونا".. مدرب المحلة يدير لقاء الأهلى من العزل المنزلى بالهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة مع الجهاز الفني بالهاتف بعد إصابته بـ"كورونا" وخضوعه للعزل المنزلى لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري على ستاد الأهلى والسلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة. حقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة. تشكيل الفريقين خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف. وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى. البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.

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