شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة: انتخابات الاتحاد 31 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إنه سيتم تجهيز انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى فى 31 يناير 2021، مضيفا: "فترة ولايتى ومع اثنين آخرين لمدة شهرين حتى الانتخابات".

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة أم بى سى مصر: "مستمرين فى حل مشكلة منتخب الشباب حتى ولو وصلت إلى المحكمة الدولية لكرة القدم"، لافتا إلى أنه سيدير ملف اتحاد الكرة حتى 31 يناير 2021.

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الجدل الدائر حول اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وقرر تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.

محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية الجديدة بالجبلاية هو مدير لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق وتولى مهمة مدير بطولة دوري أبطال أفريقيا ومدير كأس الأمم الأفريقية، أما أحمد عوض فهو رئيس لجنة الشباب السابق في النادى الأهلي.

وأبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من : المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.