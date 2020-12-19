شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلى على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، وأقتنص المارد الأحمر ثلاث نقاط ليعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة. أهداف مباراة الأهلى والمحلة أهداف مباراة الأهلى والمحلة تشكيل الفريقين خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف. وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى. البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.

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