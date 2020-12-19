شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: تقدمت بإستالقتى لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تقدم باستقالته رسمياً من منصبه ، وأخطر بها وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية ، موضحاً تجمعنى صداقة مع أحمد مجاهد وهو جهاز جديد بفكر مختلف وأترك لهم حرية الاختيار من يناسبهم فى طريقة عملهم، مضيفا الاختلاف فى أسلوب العمل سبب استقالتى من رئاسة المسابقات لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد لاختيار من يناسبهم، وأنها ليست بسبب وجود خلافات مع اللجنة الجديدة قد تختلف فى طريقة إدراتها عن طريقى إدارتى.

وأضاف مازن مرزوق فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة 2on time sport، اللجنة الخماسية منحتنى صلاحيات كاملة لادارة المسابقات ولا أحب التدخل فى عملى واستقالت بسبب ذلك من قبل فى اتحاد الكرة.

وتقدم مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، باستقالته رسميا من منصبه خلال الساعات الأخيرة، وأخطر بها وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية رسميا.

وأنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الجدل الدائر حول اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وقرر تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.

محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية الجديدة بالجبلاية هو مدير لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق وتولى مهمة مدير بطولة دوري أبطال أفريقيا ومدير كأس الأمم الأفريقية، أما أحمد عوض فهو رئيس لجنة الشباب السابق في النادى الأهلي.

وأبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.