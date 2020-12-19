أخبار الأهلى اليوم الجمعة 18 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، أولى جولات منافسات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 مقسمًا على 4 مجموعات، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلى على مصر للبترول 3/0 والزمالك على بنى سويف 3/0 وطلائع الجيش على المنيا3/0 والطيران على الشمس 3/0 والاتحاد السكندرى على طنطا3/1 . اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى المقرر انطلاقه يوم 18 ديسمبر الجارى.

حقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.تشكيل الفريقين خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف. وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى. البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح. استبعاد عمرو السولية من تشكيل الأهلى وحمدى فتحى بديلا له استبعد الجهاز الفني للأهلي، عمرو السولية من تشكيل مباراة الفريق الأحمر ضد غزل المحلة، بعد تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء، فيما دخل حمدي فتحي في التشكيل بدلا منه في التشكيل الأساسي، وأعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. استبعاد عمرو السولية من تشكيل الأهلى وحمدى فتحى بديلا له محمد شريف وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام غزل المحلة أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب. محمد شريف وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام غزل المحلة

كشفت تقارير عن تتويج النادى الأهلى بجائزة جلوب سوكر المقدمة من مجلس دبي الرياضي بلقب "نادي القرن" والأكثر تتويجاً بالبطولات فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت شبكة " Africans Got Football " المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية إن مجلس دبى سوف يوجه دعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم 27 ديسمبر. وكشفت جوائز جلوب سوكر، والتى تقوم على تنظيمها دولة الإمارات بشكل سنوي، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل فى القرن الـ 21، والمقرر إقامتها فى 27 ديسمبر المقبل. وتعد جوائز جلوب سوكر هذه المرة، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل في القرن الـ 21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020.

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