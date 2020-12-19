7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 18 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يقسو على المحلة بثلاثية فى ليلة تألق شريف وكهربا ويتصدر الدورى، والزمالك يتفق مع ساسى على تجديد تعاقده موسما مقابل مليون و550 ألف يورو ، ورسمياً.. إلغاء مباراة منتخب الشباب وتونس وهزيمة الفراعنة 3 / 0، وطاقم تحكيم كونغولى لمباراة الزمالك وجازيل التشادى بدون "VAR" ، وإنبى يحقق أول انتصار بالدورى على حساب مصر المقاصة بهدف كريم طارق. توصل مسئولو نادى الزمالك، مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسم واحد، مقابل مليون و550 ألف يورو رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. حقق فريق إنبى أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعدما نجح فى الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم باستاد عثمان أحمد عثمان. عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك غداً بعد التعافى من كورونا يعود عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، للتدريبات الجماعية للأبيض، غدًا السبت، بعد تعافيه تماماً من الإصابة بفيروس كوورنا، التى لحقت به قبل مباراة الفريق أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، فيما غاب جمعة عن الفريق منذ ذلك التوقيت قبل أن تتحول العينة الطبية التى خضع لها مؤخرًا إلى سلبية ويتأكد تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وجاهزيته للمشاركة مع الأبيض فى المباريات المقبلة. إنبى يحقق أول انتصار بالدورى على حساب مصر المقاصة بهدف كريم طارق الاتحاد وسموحة "حبايب" بالتعادل 1-1 فى ديربى الاسكندرية تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره سموحة بهدف لكل فريق، حيث نجح حسام حسن مهاجم سموحة في احراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 ، وبعدها بأربع دقائق يتعادل رزاق سيسيه لزعيم الثغر

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