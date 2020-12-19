خبرة طارق مجدى ورفاقه تعطل الـ VAR فى مباراة الاهلي والمحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلي X غزل المحلة الجولة الـ" الثانية للدوري الممتاز في نسخته الـ62 النتيجة – فوز الأهلي 3/صفر الملعب- استاد السلام الحكم - طارق مجدى المساعد الأول – احمد لطفى المساعد الثاني – محمد عزازى الحكم الرابع – محمد سيد بكر ثنائي الـ " VAR" – محمد الصباحى – محمد القلاوى اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية) اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية) حاول الحكم التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وبذل جهد كبيرا في الظهور الأول له الموسم الحالي وتحرك بشكل جيد اغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة. كما حاول التواجد دائما في قلب الحدث . الشخصية الشخصية مازال التهاون في اشهار البطاقات هو شعار الحكام منذ انطلاق الموسم لكن هنا يتعلق بتطبيق القانون فيما يخص التهور ومنع الهجوم الواعد رغم ان طارق تعامل بهدوء مع اللاعبين وحافظ على هدوئه طوال اللقاء. تطبيق القانون ( 28 مخالفة – تقديرجيد لمسات اليد ) تطبيق القانون ( 28 مخالفة – تقديرجيد لمسات اليد ) كان طارق مجدي موجودا وتدخل بالصافرة واحتساب واحتسب 28مخالفة في تقدير جيد وسمح بالتنافس العادل طبقا للقانون كما أشار باستمرار اللعب واتاح الفرصة طبقا للقانون كما أحسن تقدير لمسات اليد خلال اللقاء وأشار باستمرار اللعب طبقا للقانون، اشهر بطاقة صفراء وحيد من نصيب احمد عادل لاعب المحلة في الوقت الذى اغفل اشهار البطاقة الصفراء للتهور اكثر من مرة خلال اللقاء، واكتفى بالتحذيرات الشوية على حساب تطبيق القانون. المساعدين المساعدين ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد اغلب فترات المباراة وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة وتدخلوا بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما وتعاونوا مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون . الحكم الرابع الحكم الرابع حاول السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة وأدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون. إحصائيات المباراة: 28خطأ - 14ركلات ركنية –2 حالتين تسلل – انذار وحيد –3 اهداف إحصائيات المباراة: 28خطأ - 14ركلات ركنية –2 حالتين تسلل – انذار وحيد –3 اهداف الدرجات: الحكم 8.5 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.0– ثنائي الفيديو – 8.0 فيديولمسه يد والحكم يشير باستمرار اللعب فيديولمسه يد والحكم يشير باستمرار اللعب فيديولمسه يد وتقدير جيد من الحكم فيديولمسه يد وتقدير جيد من الحكم

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