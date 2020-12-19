شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام: سعيد بالمبارة الأولى مع الأهلي ومستعد للمشاركة في أي مركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وقال إن فريق غزل المحلة من الفرق الكبيرة في الدوري، والمباراة كانت صعبة في البداية، ولكن التغييرات جاءت لتحسين أداء الفريق وتغيير النتيجة، ليتحقق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وأوضح بيكهام أنه عاد مرة أخرى للأهلي لتحقيق البطولات، مؤكدًا أنه مستعد للتواجد في جميع المراكز في الملعب، والأهم هو فوز الفريق في المباريات. وتابع أن الفريق جاهز للمشاركة الإفريقية، مشيرًا إلى أن السفر إلى النيجر صعب، ولكن لاعبو الأهلي جاهزون للفوز في أولى مباريات البطولة. واختتم بيكهام تصريحاته بأنه سعيد بالمشاركة الأولى مع الفريق، ووعد جماهير الأهلي ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز وحصد البطولات لإسعادهم.

وحقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

تشكيل الفريقين

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.