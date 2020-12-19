شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلي .. محمد شريف يتحدث عن هدفىّ الفوز أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد شريف لاعب الأهلى عن سعادته بفوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة أحرز منها هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.وقال شريف في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" الحمد لله على المكسب وسعيد بتسجيل الهدفين في بداية الموسم وعوضني عن المباراة الماضية وليس الأهم أنني أسجل ولكن الأهم انتصار الأحمر والمباراة كانت هامة وكان لا بد أن نحقق الفوز بشكل جيد وخاصة أن الفريق لديه مباراة هامة في دوري أبطال إفريقيا في النيجر".

تابع شريف:" أنا تحت أمر الجهاز الفني للأهلي بالمشاركة في أي مكان وليس لدي أي مشكلة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأحمر والأهم انتصار الأهلي وحصد الثلاث نقاط وليس تسجيلي لهدفين".

وواصل "المباراة لم تكن سهلة وكنا نرغب في الانتصار بأداء جيد قبل السفر إلى النيجر وبداية المشوار الإفريقي ومثل تلك المباريات تساعدنا لتحقيق ما نريد وهدفنا تحقيق الانتصار تلو الآخر".

حقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.