شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعلم ابنه ونجل أحداد تشجيع الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود شيكابالا، قائد الزمالك، فى فيديو بصحبة نجله أدم ومعهم المغربى حميد أحداد، مهاجم الأبيض العائد من الإعارة لنادى الرجاء البيضاوى المغربى، ونجله ليث، حيث حرص الأباتشى على حمل نجله بين يديه وتعليمه تشجيع القلعة البيضاء عن طريق ترديد الهتاف الشهير "أوه زملكاوى" الخاص بتشجيع قلعة ميت عقبة.

يستعد فريق الزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو الزمالك، إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، إن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بإنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهوا ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وإن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.