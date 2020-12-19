اتحاد الكرة: استمرار جمال محمد على رئيسا لبعثة منتخب مصر للشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.
من جهته طمئن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.
وتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، لحل أزمة مباراة منتخب الشباب، ونظيره التونسي بعد قرار اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، بعدم إقامتها بسبب عدم اكتمال قائمة منتخبنا الوطني، لتفشي فيروس كورونا، بين بعثة شباب الفراعنة.
وطالب الثنائي صبحي وأبو ريدة، إدارة المسابقات بـ"كاف"، بضرورة مراجعة نتيجة مباراة تونس ومصر في تصفيات دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، بعد اللغط الدائر حول نتائج مسحات كورونا، الخاص بالمنتخب الوطني.
وأكدت اللجنة لوزير الرياضة، وهاني أبوريدة، أن نتيجة المباراة التي ما تزال محل دراسة وليس معنى أنها تقام تحت مظلة اتحاد شمال أفريقيا فأن الموضوع أغلق نهائيا، وشددت اللجنة في خطاب مرسل لكافة الأطراف بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، أن كاف يراجع الموضوع بشكل شامل، ولم يغلق ولم يعتمد نتيجة انسحاب المنتخب المصري واعتباره منهزما للمباراة الثانية على التوالي، وسيتم مراجعة كافة الإجراءات المتخذة ورفعها للجان العليا بالاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص تلك المباراة.
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