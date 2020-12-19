شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 18/12/2020 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسام حسن مهاجم سموحة في احراز الهدف الأول لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 30 ، وبعدها بأربع دقائق يتعادل رزاق سيسيه لزعيم الثغر ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد الاسكندرية ، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كلًا من محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود رزق، داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم في خط الدفاع.

مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح في خط الوسط.

رزاق سيسيه، عمار حمدى، خالد قمر في خط الهجوم.

بينما ضمت مقاعد البدلاء كلًا من عماد السيد، محمد عطوة، حسام عاشور، صبرى رحيل، روماريو، خالد الغندور، كريم الديب، احمد راشد، عبد السميع.

وجاء التشكيل كالتالي: