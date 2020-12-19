شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 18/ 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 18/ 12/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الزمالك يتفق مع ساسى على تجديد تعاقده موسما مقابل مليون و550 ألف يورو، وعبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك غداً بعد التعافى من كورونا، وأوباما يعود للتشكيل الأساسى فى مواجهة جازيل التشادى.

الزمالك يتفق مع ساسى على تجديد تعاقده موسما مقابل مليون و550 ألف يورو

توصل مسئولو نادى الزمالك، مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسم واحد، مقابل مليون و550 ألف يورو، خاصة وأن ساسى يعد من الأعمدة الأساسية للفريق الأبيض، وتسعى الإدارة لحسم ملف تجديده فى أسرع وقت لفرض حالة من الإستقرار داخل صفوف الفريق.

طاقم تحكيم كونغولى لمباراة الزمالك وجازيل التشادى بدون "VAR"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويستضيف الزمالك الجولة كاملة "ذهابا وإيابا" في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر الجاري ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.

أوباما يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة جازيل التشادى

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، على عودة يوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض، إلى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

الزمالك يعرض 500 ألف دولار لضم الزامبى جاستن شونجا

كشفت تقارير صحفية أن نادى الزمالك يسعى لضم الزامبى جاستن شونجا، لاعب تشكيوما تاشا الجنوب أفريقى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وقال موقع " soccerladuma " الجنوب أفريقى إنه بعد أشهر فقط من مغادرة جاستن شونجا لصفوف أورلاندو باتريس بطل جنوب أفريقيا، نجح فى جذب أنظار الزمالك فى ظل دخول نادى بارتيمو البرتغالى بالصفقة لخطف اللاعب.

عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك غداً بعد التعافى من كورونا