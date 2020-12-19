شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الاهلي والمحلة .. 9 لاعبين فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتسابق 9 لاعبين دفعة واحدة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ختام مواجهات الجولة الثانية حيث أن جميع اللاعبين التاسعة سجل كل منهم هدفين حتى الان بعد ثانى جولات الدورى المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية.

حقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

وارتقى محمد شريف إلى المنافسة بعدما سجل هدفين فى لقاء اليوم ومعه محمود كهربا بعدما أحرز هدفه الثاني فى المسابقة والثالث لفريقه اليوم .

محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد هدفين 2 .

محمد شريف لاعب الأهلي برصيد هدفين 2 .

مصطفى محمد لاعب الزمالك برصيد هدفين 2 .

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد هدفين 2 .

شريف عادل محمد دابو لاعب سيراميكابرصيد هدفين 2 .

شادي حسين لاعب سيراميكا برصيد هدفين 2 .

صلاح آمين لاعب وادي دجلة برصيد هدفين 2 .

هيثم مصطفى لاعب أسوانبرصيد هدفين 2 .

والتر بواليا لاعب الجونة برصيد هدفين 2 .

علي معلول "الأهلي" 1 هدف"

عمار حمدي "الاتحاد السكندري" 1 هدف

محمد صادق "الإسماعيلي" 1 هدف

محمود شبانة لاعب أسوان هدف وحيد .

اعتلى فريق الأهلى صدارة جدول الدورى العام ، بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة

.

وشهدت المباراة أول ظهور لأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام لاعبا الأهلى، وواصل محمد شريف تألقه مع الأهلى وسجل هدفين فى شباك الفلاحين كما نجح كهربا فى تسجيل هدفا جديدا بقميص الشياطين الحمر، بينما لم يختبر محمد الشناوى حارس الفريق إلا فى فرصة واحدة فى الشوط الأول تصدى لها ببراعة، وقاد الفريق الأحمر فنيا المدرب العام كيفن جونسون فى ظل غياب موسيمانى المدير الفنى لاصابته بفيروس كورونا.

أحداث الشوط الأول

فى الدقيقة 3 شهدت أول هجمة خطرة للأهلى عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من محمود كهربا وتصدى لها محمد البشبيشي حارس مرمى المحلة، بعدها ظهر الحظر على الفريقين، وفى الدقيقة 8 بدأ المحلة يتخلى عن الحظر ويسعى لشن هجمات على مرمى محمد الشناوى إلا إنها تحطمت على أقدام مدافعى المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 10 كاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلى بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، وسدد كهربا الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى البشبيشى، واستمرت بعدها محاولات المارد الأحمر لإحراز هدف التقدم وسط تراجع للمحلة.

فى الدقيقة 16 تعرض فتحى مبروك لاعب المحلة للإصابة وغادر أرض الملعب، وشارك جلال العقدة بدلاً منه، وفى الدقيقة 19 سدد أحمد الشيخ لاعب المحلة كرة صاروخية مرت أعلى مرمى الأهلى، بعدها كثف لاعبو الأحمر الضغط، وكاد كهربا أن يحرز هدف التقدم فى الدقيقة 24 إلا إن حارس المرمى أمسك بالكرة قبل أن يلتقطها كهربا، واستمرت محاولات الأهلى من الأطراف لتسجيل التقدم.

فى الدقيقة 32 شن خالد رسلان أخطر هجمات المحلة بعد أن راوغ مدافع المارد الأحمر وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلى، بعدها رد الأهلى بكرة عرضية متقنة من على معلول وكاد جيرالدو أن يسجل منها هدف التقدم إلا إنه لم يتمكن من اللحاق بالكرة.

وفى الدقيقة 37 سدد محمود كهربا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها البشبيشى وارتدت لديانج قبل أن يتدخل دفاع المحلة ويحولها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 39 مرر معلول كرة عرضية أرضية مرت من أمام كهربا دون أن يسجلها فى المرمى، ثم سدد أفشة كرة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مرة أخرى حارس المرمى، وفى الدقيقة 43 هاجم المحلة الأهلى وسدد إسلام فؤاد كرة بعد المرور من الدفاع تصدى لها محمد الشناوى وتحولت لضربة ركنية أولى لأرجنتين مصر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

أحداث الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بضغط مكثف من الأهلى ومحاولات لإختراق دفاع المحلة، وفى الدقيقة 48 شن غزل المحلة هجمة خطرة بعد عرضية متقنة من خالد رسلان لم يستغلها إسلام فؤاد وتحولت الكرة لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 49 سجل محمد شريف هدف التقدم بعد تمريرة من على معلول، استلمها شريف وراوغ حارس المرمى وسجل الهدف من "نصف فرصة"، وفى الدقيقة 51 مرر أفشة كرة لكهربا ليضعه أمام المرمى إلا إنه سددها وتصدى لها حارس المحلة.

فى الدقيقة 61 أجرى الأهلى أول تبديلاته بخروج جيرالدو دا كوستا ونزول صلاح محسن، وفى الدقيقة 63 مرر صلاح محسن كرة عرضية سددها محمد شريف بقوة ارتطمت فى مدافع المحلة ليمنع الهدف الثانى للمارد الأحمر.

وفى الدقيقة 70 سجل كهربا الهدف الثانى بعد كرة عرضية من صلاح محسن سددها محمد شريف بالراس ارتطمت بالعارضة وارتدت لكهربا ليسجل منها الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 80 سجل محمد شريف الهدف الثالث بعد أن منحه أفشة "هدية" أمام مرمى المحلة، ثم أجرى الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدير الفنى الذى يتولى المهمة بدلاً من موسيمانى المصاب بفيرس كورونا، تبديلين بخروج محمد هانى ومحمد شريف ونزول أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان.

ثم خرج أيمن أشرف ودخل ياسر إبراهيم بدلاً منه، وخرج حمدى فتحى وشارك أكرم توفيق فى الدقيقة 90، وينتهى اللقاء بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3 / 0.