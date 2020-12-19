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شكرا لقرائتكم خبر عن نسر الاهلى وصاعق وقلب أحمر.. هكذا احتفال محمود كهربا بتألقه أمام غزل المحلة "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلى، على الاحتفال بتألقه اليوم أمام نادى غزل المحلة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وأعاد كهربا مشاركة منشور الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، عبر تويتر، والتى ظهر فيها بعد احتفاله بتسجل الهدف الثاني للقلعة الحمراء، واكتفي بالرد ببعض الأيموشن التي جاءت عبارة عن "نسر الأهلى بالإضافة إلى صاعق كهرباء وقلب أحمر".
كهربا
و تصدر النادى الأهلى المصري جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الثانية من المسابقة المحلية برصيد 6 نقاط متساويا مع كل من سيارميكا كليوباترا الوافد الجديد وأسوان زهرة الجنوب وبنفس النقاط لكل منهما.
بينما يحل الزمالك فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط وبنفس الرصيد يحتل الاتحاد السكندري وودادى دجلة المركزين الخامس والسادس فى جدول الترتيب بفارق الأهداف.
فيما يتذيل المقاولون العرب ومصر المقاصة جدول الترتيب بلا نقاط لكل منهما فى المركزين الأخير وقبل الأخير 17 و18 على التوالى.
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.
وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.
وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.
البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.
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