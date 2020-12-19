شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يساند لاعبي الأهلى أمام غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على التواجد في مدرجات ملعب الأهلى والسلام لمساندة لاعبي فريقه أمام غزل المحلة في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

حقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.