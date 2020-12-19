الأهلي يجري مسحة طبية غدًا قبل السفر النيجر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر غدٍ السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة اليوم، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي صباح غدٍ السبت استعداداته لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وفاز الأهلي اليوم على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.