شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: غياب خالد عيد أثر على لاعبي المحلة بالسلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن غياب خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن مواجهة الأهلي أثر على اللاعبين بشكل سلبي.

وقال كمونة في «ستاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «بالطبع المدير الفني يمنح اللاعبين الثقة ويرفع معنوياتهم ولكن غياب خالد عيد أثر على اللاعبين بشكل سلبي أمام فريق بقوة الأهلي».

وأضاف: «هذه هي إمكانيات غزل المحلة وبالطبع بأى شكل من الأشكال كان سيتلقوا الهزيمة أمام الأهلي والفريق المحلاوي يحتاج أدوات من أجل تقديم أداء جيد».