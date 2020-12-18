شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: البعض سيقود هجوم علي لجنة «مجاهد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أنه يتمني التوفيق للجنة الثلاثية التي تولت رئاسة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

وقال يحيى في برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «أتوقع حدوث توابع وهجوم على اللجنة بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اتحاد الكرة ولكن نتمني التوفيق له وعلينا نساند اللجنة في الفترة المقبلة».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه فيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.