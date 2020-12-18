شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج زملكاوي عبر قناة نادي الزمالك الرسمية؛ استيائه مما يحدث مع منتخب الشباب.

وقال يحيى عبر برنامجه: «ما حدث من اللجنة الطبية بشمال أفريقيا مع منتخب الشباب أمر غير مقبول».

وتابع قائلا: «ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة واللجنة ادعت أن هناك تضارب في مسحة لاعب من منتخب مصر وبالتالي قرروا إلغاء المباراة».

واختتم: «أيه اللي بيحصل ضد منتخب الشباب أنتوا قتلتوا حلم جيل كامل للاعبي منتخب الشباب وما حدث غير مقبول ويجب أن يكون هناك وقفة معاهم».