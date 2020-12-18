شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: غزل المحلة سيهبط إلى الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، إن فريق غزل المحلة سيعاني هذا الموسم في بطولة الدوري، بسبب عدم إبرام صفقات قوية.

وأضاف «حمزة» في تصريحات بـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «غزل المحلة لا يملك لاعبين مميزين على الإطلاق والفريق من الصعب تواجده في الدوري الممتاز وبالتأكيد مع هذه القائمة بدون صفقات قوية سيهبط من جديد».

وأضاف: «كان يجب على إدارة غزل المحلة عقد صفقات سوبر لأن طبيعة الدوري الممتاز مختلفة عن القسم الثاني وأتمنى بكل تأكيد بقائه في الدوري».