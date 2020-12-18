شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات اللجنة الثلاثية للجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد على في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليًا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب. كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل. من جهته، طمأن المهندس أحمد مجاهد أعضاء البعثة بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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