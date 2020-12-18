شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: إيهاب جلال سيفشل مع المقاصة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، إن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، لن ينجح هذا الموسم مع الفريق الفيومي.

وأضاف «كمونة»، في تصريحات بـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «إيهاب جلال كان ينجح مع مصر المقاصة خلال السنوات الماضية بسبب امتلاكه قماشة من اللاعبين المميزين، ولكن هذا الموسم لا يملك نجوم وسيفشل بكل تأكيد».

وأضاف: «الكيمياء لن تسير مع إيهاب جلال في مصر المقاصة هذا الموسم، وكان يجب على الإدارة إحضار لاعبين مميزين بعد التفريط في العديد من النجوم».